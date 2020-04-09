Стас Михайлов заявил о готовности стать донором плазмы, если это поможет больным коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T16:54:34+03:00

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Певец Стас Михайлов выписался из клинического госпиталя «Лапино», где проходил курс лечения от двусторонней пневмонии. 50-летний музыкант старается убедить фанатов, чтобы те оперативно обращались к врачам в случае появления каких-либо подозрительных симптомов, сообщает kp.ru.

По словам музыканта, поначалу он и не подозревал, что у него может быть та самая инфекция.

- Я даже не думал, что у меня пневмония. Сначала я решил, что у меня бронхит, через три дня пропало обоняние. Приезжаю в «Лапино» и тут мне делают КТ и ставят диагноз двусторонняя пневмония. Не дожидаясь результатов теста, меня стали лечить – для легких каждый день на вес золота, - поделился Стас Михайлов.

Четыре теста на коронавирус, сданные артистом, показали отрицательный результат. Однако после выписки очередной тест показал наличие антител к коронавирусу в крови.

- Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна, - отметил Стас Михайлов.

ИСТОЧНИК KP.RU