Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших на пожаре в Воскресенском районе, где погибли двое детей

9 Апр 2020 2020-04-09T14:24:07+03:00

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Нижегородские врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим на пожаре в частном доме под Воскресенском. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на замгубернатора Давида Мелика-Гусейнова, пациенты находятся в тяжелом состоянии.

Среди них также есть граждане Москвы.

Напомним, сильный пожар произошел в ночь на 9 апреля 2020 года в деревне Соловьиха Воскресенского района. Частный дом загорелся в то время, когда жильцы уже спали. Ликвидировать последствия возгорания удалось только через два с половиной часа после приезда спасателей. Около шести утра они обнаружили на месте происшествия тела двоих детей двух и семи лет.

Дом сгорел вместе с пристроем на площади 96 квадратных метров. Четырех жильцов удалось спасти, один из которых – новорожденный ребенок. Троих человек, в том числе и младенца, с ожогами доставили в Воскресенскую районную больницу. сК РФ по Нижегородской области уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам и более лицам» УК. В настоящий момент опрашиваются свидетели трагедии, назначаются экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU