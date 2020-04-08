2020-04-08T17:42:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Спортивные волонтеры из Семенова доставляют пожилым людям и инвалидам продукты и медикаменты

Участники проекта «SPORT-волонтер» помогают жителям Семенова сохранять активность в условиях самоизоляции
Елена КАРАЛ
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Спортивные волонтеры из Семенова доставляют пожилым людям и инвалидам продукты и медикаментыСпортивные волонтеры из Семенова доставляют пожилым людям и инвалидам продукты и медикаментыФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Участники проекта «SPORT-волонтер» городского округа Семеновский помогают пожилым людям и маломобильным гражданам с доставкой продуктов, медикаментов, выносом мусора и оплатой счета за услуги ЖКХ.

После введения режима самоизоляции, в Семенове заработал штаб SPORT-волонтеров и call-центр. Они созданы на базе отдела по спорту и молодежной политике администрации г.о. Семеновский, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Волонтеры провели обзвон почти 11000 человек, относящихся к группе риска по заболеваемости новым коронавирусом. Им предложили помощь и разъяснили, как следует вести себя во время самоизоляции.

Добровольцев поблагодарил за работу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что спорт предполагает умение работать в команде, что особенно востребовано и в волонтерской работе. Он также призвал жителей региона присоединяться к различным волонтерским группам, которые работают по всей области.

- Для этого нужно зарегистрироваться в системе через региональный ресурсный центр добровольчества, созданный в рамках нацпроекта «Образование». Для добровольцев уже предусмотрен бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. Организованно оформляются для них и подтверждения на работу вне дома, - разъяснил Глеб Никитин.

SPORT-волонтеры также занимаются пошивом медицинских масок, которые бесплатно отдают Семеновской ЦРБ. В производстве индивидуальных средств защиты задействованы 30 мастериц, которые уже сделали порядка 400 масок.

Не забывают волонтеры и о своей спортивной деятельности. Они проводят тренировки в режиме онлайн и консультируют относительно правильного питания.

Вместе с доставкой продуктов и лекарств, волонтеры приносят пожилым людям памятку с рекомендациями по дыхательной гимнастике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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