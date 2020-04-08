2020-04-08T14:12:40+03:00
Общество

Почти полторы тысячи предприятий Нижнего Новгорода получили разрешение на работу во время самоизоляции

Самое большое число заявок поступило из Нижегородского района
Валерия ГРОМОВА
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Почти полторы тысячи нижегородских предприятий получили разрешение на работу в период режима самоизоляции. Как сообщил мэр Владимир Панов, подтверждения им выдали районные администрации.

- Самое большое число заявок поступило из Нижегородского района, там же большинство выданных подтверждений – 273. Однако поступают сигналы, что возникают задержки при рассмотрении. Конечно, это недопустимо. В такой ситуации пишите мне в личные сообщения, решим в ручном режиме, - написал градоначальник в социальных сетях.

Напомним, получить такое разрешение можно при помощи портала nn-card.ru, не обращаясь в районную администрацию. Интересующие вопросы по ограничениям и порядку оформления документа можно задать по номеру 8 800 222 17 96 (звонок бесплатный) ежедневно с 9.00 до 18.00. Бизнесменов также консультируют специалисты Центра поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода по телефону 416-40-44 с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья).

Ране мы сообщали, что губернатор Глеб Никитин подписал пакет мер поддержки работодателям, которых вынудили приостановить свою деятельность.По словам чиновника, затраты на аренду уже снижаются, но как быть с заработной платой и коммунальными платежами? Рассрочка - это не выход, считает Глеб Никитин. Ведь пока все равно никакого дохода! Поэтому решено выплачивать субсидии фирмам, приостановившим свою деятельность из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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