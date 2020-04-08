2020-04-08T13:24:34+03:00
Общество

Глеб Никитин проверил готовность больницы №5 Нижнего Новгорода к приему пациентов с коронавирусом

При неблагоприятном сценарии там смогут принять до 500 человек
Валерия ГРОМОВА
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Фото- Александр ВоложанинФото- Александр Воложанин
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В среду, 8 апреля 2020 года, губернатор Нижегородской области побывал в клинической больнице №5 областного центра и проверил ее готовность к приему пациентов, зараженных коронавирусом. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на первом этапе в медучреждении перепрофилируются 200 коек в изолированном хирургическом корпусе.

После этого будут закрыты терапевтические корпуса – там смогут разместить еще 150 пациентов. Если эпидемиологическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то врачи перепрофирируют все койки в терапевтическом корпусе, и тогда больница вместит до 500 зараженных.

- Схемы перепрофилирования разработаны для каждого резервного медицинского учреждения. При необходимости больные с иными диагнозами будут перераспределены по другим медучреждениям. Всего при самом неблагоприятном сценарии мы будем готовы принять более трех тысяч пациентов одномоментно, - подчеркнул Глеб Никитин.

В больнице №5 губернатор побывал в отделении реанимации и интенсивной терапии, куда привезли аппараты ИВЛ и разворачиваются койки.

- Как показывает опыт, аппараты искусственной вентиляции легких требуются 5% заболевших коронавирусом, еще 10-15% нужен дополнительный кислород. Сегодняшняя готовность коечного фонда и персонала внушает оптимизм. Медики прошли дополнительное обучение, профильные специалисты готовы помочь пациентам, у которых на фоне коронавируса могут обостриться хронические заболевания, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было зафиксировано еще 24 случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего в регионе заболели 80 человек, двое из которых скончались, еще 13 полностью выздоровели и выписались из больницы. Остальные продолжают проходить лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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