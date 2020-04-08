Полицейские начали проверять QR-коды у нижегородцев на улицах

8 Апр 2020 2020-04-08T11:24:14+03:00

Специальные коды нужны для выхода из дома в режим самоизоляции

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Полицейские Нижегородской области начали проверять на улицах специальные QR-коды, необходимые жителям для того, чтобы покинуть дома в период режима всеобщей самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, такие меры предпринимаются в рамках указа губернатора о введении режима повышенной готовности.

Если у прохожих нет специального кода, правоохранители рассказывают им, как его зарегистрировать.

- Информирование граждан о введенных на территории региона ограничительных мерах осуществляется также с использованием специальных громкоговорящих устройств, установленных в служебном автотранспорте полиции, - уточнили в ведомстве.

Напомним, 5 апреля жители Нижегородской области также могут подтвердить необходимость выхода на улицу по многоканальному номеру телефона: 8-930-215-11-11. Кроме того, сделать это можно через портал «Карта жителя Нижегородской области» или номер 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU