Полицейские начали проверять QR-коды у нижегородцев на улицах
Полицейские Нижегородской области начали проверять на улицах специальные QR-коды, необходимые жителям для того, чтобы покинуть дома в период режима всеобщей самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, такие меры предпринимаются в рамках указа губернатора о введении режима повышенной готовности.
Если у прохожих нет специального кода, правоохранители рассказывают им, как его зарегистрировать.
- Информирование граждан о введенных на территории региона ограничительных мерах осуществляется также с использованием специальных громкоговорящих устройств, установленных в служебном автотранспорте полиции, - уточнили в ведомстве.
Напомним, 5 апреля жители Нижегородской области также могут подтвердить необходимость выхода на улицу по многоканальному номеру телефона: 8-930-215-11-11. Кроме того, сделать это можно через портал «Карта жителя Нижегородской области» или номер 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU