Глеб Никитин вошел в состав комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России

7 Апр 2020 2020-04-07T13:36:46+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, председателем является премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Глеб Никитин утверждает, что сегодня особенно важна координация федеральных и региональных властей, институтов развития, а также крупнейших компаний и научных структур.

- Мы видим, что правительство России в ежедневном режиме ведет работу по стабилизации ситуации и выработке новых мер поддержки. Такая же деятельность осуществляется на региональном уровне. Вместе с этим нам необходимо будет заниматься более долгосрочным планированием, касающимся в том числе реализации национальных проектов, - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Напомним, два дня назад Глеб Никитин встретился с первым заместителем Минстроя России Иреком Файзуллиным. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, касающиеся реализации нацпроектов, а также обеспечения и развития судоходства на Волге. Губернатор считает, что минстрой может оказать серьезную поддержку Нижегородской области в этих вопросах.

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ИСТОЧНИК KP.RU