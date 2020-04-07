В Нижнем Новгороде выпустили брошюру о губернаторе Николае Баранове, при котором была побеждена эпидемия холеры

7 Апр 2020 2020-04-07T11:44:08+03:00

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6 апреля 2020 года Нижегородская ярмарка выпустила брошюру на основе статьи Власа Дорошевича о знаменитом губернаторе Николае Баранове. Именно при нем город на слиянии Оки и Волги победил эпидемию холеры в конце 19 века.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в брошюре также опубликованы редкие архивные фото тех времен 1892 года, когда благодаря усилиям Баранова была налажена работа холерных пунктов и организован первый плавучий госпиталь. Более того, другие губернии Российской империи тогда переняли профилактику заболевания.

Губернатор Баранов смог не только изменить недоверие простого народа к медицине, но и объединить усилия всех нижегородцев для борьбы с болезнью.

- Руководство Нижегородской ярмарки решило, что в этот сложный период нужно обратиться к важным урокам истории и восстановить историческую справедливость. Сегодня мы всё больше осознаем, что только совместными усилиями можно преодолеть любые невзгоды. И уроки истории – тому подтверждение, - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшний в Нижегородской области зафиксированы 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией: восемь человек уже выздоровели и были выписаны из инфекционной больницы, двое пенсионеров скончались, остальные проходят лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU