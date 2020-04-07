2020-04-07T11:05:08+03:00
Общество

«ЛУКОЙЛ» станет организатором фестиваля по адаптивному конному спорту

Проведено почти 80 тренировок, закуплено и успешно применяется всё необходимое оборудование
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено ЛУКОЙЛФото предоставлено ЛУКОЙЛ
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В Нижегородской области продолжают реализовываться проекты, ставшие победителями Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году.

Один из проектов «Адаптивный конный спорт 2.0», победивший в номинации «Спорт», направлен на социализацию и развитие людей с ограниченными возможностями с помощью иппотерапии, сейчас находится в активной стадии. Он реализуется на базе АНО "Нижегородский центр иппотерапии "Контакт

Проведено почти 80 тренировок, закуплено и успешно применяется всё необходимое оборудование. Запланировано большое мероприятие - «I городской фестиваль по адаптивному конному спорту «Добрая лошадка» совместно с МАУ МЦ «Надежда».

- Пока фестиваль отложен на неопределенный срок, но непременно состоится, - говорит директор АНО "Нижегородский центр иппотерапии "Контакт" Марина Лукина. - Родители вместе с детьми горят энтузиазмом и хотят участвовать в соревнованиях - уже подано 40 заявок. Мы приобрели кубки и медали, заказали дипломы и договорились со спонсорами о подарках для детей с ограниченными возможностями. Дело за малым. Но мы верим, что все будет хорошо.

Для справки:

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» реализуется Компанией в Нижегородской области с 2007 года. Организаторами проведения Конкурса в регионах являются организации Группы «ЛУКОЙЛ» и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».

Основная цель Конкурса — поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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