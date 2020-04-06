Отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой малыша с помощью инструкций врача по телефону

6 Апр 2020 2020-04-06T18:39:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткий случай произошел в Одинцовском районе Подмосковья утром 4 апреля 2020 года. Молодая мать кормила двухлетнего сына с ложечки, как вдруг ребенок поперхнулся и начал задыхаться. Отец тут же начал звонить в скорую, на место незамедлительно отправили экипаж медиков, а пока бригада была в пути, врач службы спасения по телефону давал отцу ребенка указания, что делать, чтобы спасти малыша.

В течение 15 минут мужчина пытался вернуть сына к жизни, пока не приехали врачи. Медики сразу же продолжили реанимацию, однако было уже поздно – спасти мальчика не удалось. Врачи объяснили, что кусочек кураги попал малышу в разветвление бронхов, поэтому спасти его уже не представлялось возможным. По факту происшествия проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает Kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU