2020-04-06T18:39:43+03:00
Происшествия

Отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой малыша с помощью инструкций врача по телефону

Пока скорая помощь мчалась спасать ребенка, врач объяснял, как реанимировать пострадавшего
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Жуткий случай произошел в Одинцовском районе Подмосковья утром 4 апреля 2020 года. Молодая мать кормила двухлетнего сына с ложечки, как вдруг ребенок поперхнулся и начал задыхаться. Отец тут же начал звонить в скорую, на место незамедлительно отправили экипаж медиков, а пока бригада была в пути, врач службы спасения по телефону давал отцу ребенка указания, что делать, чтобы спасти малыша.

В течение 15 минут мужчина пытался вернуть сына к жизни, пока не приехали врачи. Медики сразу же продолжили реанимацию, однако было уже поздно – спасти мальчика не удалось. Врачи объяснили, что кусочек кураги попал малышу в разветвление бронхов, поэтому спасти его уже не представлялось возможным. По факту происшествия проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает Kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой малыша с помощью инструкций врача по телефону
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