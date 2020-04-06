Саровчанам ограничили выезд с территории города из-за коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T17:20:49+03:00

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Жителям Сарова ограничили выезд с территории городского округа в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как гласит указ губернатора Нижегородской области от 4 апреля 2020 года, ограничения будут действовать до окончания режима повышенной готовности в регионе.

Вместе с тем под контролем будут находиться все въезжающие на территорию Сарова. Например, если нет прописки в этом городе, то попасть в него можно будет лишь по решению оперативного штаба. Причем каждому при въезде будут измерять температуру тела. Если температура превысит отметку в 37 градусов или если у въезжающего будут симптомы простуды, человеку попросту не разрешат проехать на территорию. Более того, такого гражданина доставят на скорой помощи до ближайшей больницы для осмотра медиками и, если потребуется, лечения.

Добавим также, что, согласно указу, человек, вернувшийся в Саров из другого региона Российской Федерации, где есть коронавирус, должен сообщить об этом на горячую линию 8 (83130) 97777 или в оперштаб. Двухнедельный карантин для такого гражданина также обязателен.

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ИСТОЧНИК KP.RU