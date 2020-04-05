2020-04-05T13:29:31+03:00
Общество

Девять беспилотников нового поколения поступили в нижегородские лесопожарные службы

Дроны куплены в рамках нацпроекта «Экология»
Валерия ГРОМОВА
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Девять дронов нового поколения с увеличенной дальностью и временем полета получили лесопожарные службы Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, беспилотники будут включены в работы уже с начала пожароопасного сезона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что обновление парка техники лесных служб началось еще в конце 2018 года. В прошлом году учреждения получили порядка 200 единиц новой техники в рамках нацпроекта «Экология».

- В 2020 году на эти цели в рамках нацпроекта из федерального бюджета в регион направлено более 36 миллионов рублей. Кроме того, мы приняли решение выделить дополнительное финансирование из областного бюджета на покупку и обновление техники лесных служб, - добавил глава региона.

Новые беспилотники помогут сократить время обнаружения очага возгорания в нижегородских лесах – дроны распределят на лесопожарных станциях. Кроме того, в Уренском районе в этом году будет открыто еще одно подразделение - пожары в окрестностях будут устраняться оперативнее, а местные населенные пункты защищены.

Кстати, начало пожароопасного сезона на юге Нижегородской области ожидается с 7 апреля, еще через неделю – в северной части. Соответствующий приказ размещен на сайте департамента лесного хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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