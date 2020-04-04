Проект «Победа в Лицах» запущен в Нижегородской области

4 Апр 2020 2020-04-04T11:18:57+03:00

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Новый проект к 75-летию Победы запускает нижегородский ОНФ. Главными героями проекта «Победа в Лицах» стали сами участники Великой Отечественной войны из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Балахны. Активисты ОНФ вместе с профессиональными телеоператорами взяли интервью у девяти участников войны – и таких рассказов могло бы быть гораздо больше, если бы не вмешались ограничения в связи с распространением коронавируса.

- Жизнестойкость, активная позиция, необыкновенная энергия ветеранов поражает! - восхищается руководитель регионального отделения ОНФ Алексей Алехин. – Познакомиться с этими людьми и прикоснуться к их необыкновенной мудрости и глубине – настоящий подарок для команды нашего проекта. Уверены, это будет важно и для всех остальных нижегородцев.

Видеоролики с рассказами участников войны будут выходить до Дня Победы дважды в неделю во всех официальных группах ОНФ в соцсетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Первый выпуск будет посвящен артиллеристу Геннадию Строкину. Он ушел на фронт в 1942 году, когда ему исполнилось 17 лет, и воевал до самой Победы. Геннадий Строкин – автор более 20 книг о войне и победе, он является почетным гражданином Балахнинского района, членом Союза журналистов России и лауреатом многих литературных премий и конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU