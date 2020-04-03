Нижегородцам предлагают проверить знания о Красной книге с помощью онлайн-игры
Министерство экологии Нижегородской области запустило серию онлайн-викторин «Ставка на экологию». Вопросы виртуальной игры посвящены краснокнижной флоре и фауне региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, сейчас под особой охраной в Нижегородской области находятся 287 видов животных, 180 видов высших растений, 47 видов мхов, водорослей и лишайников и 50 видов грибов. При этом 146 видов животных и растений нуждаются в особом контроле за их состоянием в природной среде, а 17 - входят в список исчезнувших с территории области.
Кстати, 3 апреля состоялась уже вторая онлайн-викторина. Победителями стали два человека, которые набрали наибольшее количество правильных ответов. Их ждут экосумки и набор для пикника из перерабатываемых материалов. Однако вручат призы лишь после снятия режима самоизоляции.
- Чтобы подбодрить наших знатоков экологии во время ограничений, хотим напомнить пусть и в такой игровой форме, как прекрасна и многогранна природа Нижегородской области. Сохранение ее биоразнообразия - один из проектов нацпроекта «Экология», - подчеркнул глава минэкологии региона Денис Егоров.
КОНКРЕТНО
Задания онлайн-викторины публикуются в группе регионального министерства экологии в соцсети «ВКонтакте». В каждой игре три тура, в одном туре - по восемь вопросов. Следующая викторина пройдет на будущей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU