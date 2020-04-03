2020-04-03T13:55:02+03:00
Происшествия

65-летний водитель легковушки погиб при столкновении с фурой

Смертельное ДТП произошло в городе Лысково 2 апреля
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Настоящая трагедия произошла в городе Лысково накануне утром. В автокатастрофе погиб 65-летний водитель легкового автомобиля, который врезался в фуру на Казанской улице.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Нижегородской области, 45-летний водитель грузовика DAF решил проехать перекресток на красный сигнал светофора. Но проскочить без последствий ему не удалось - он врезался в автомобиль «Лада Ларгус». Это произошло примерно в 08.40 2 апреля.

В результате столкновения серьезное ранение получил 65-летний водитель отечественной легковушки. Его госпитализировали в районную больницу города Лысково, где пострадавший скончался в течение суток.

Добавим, что также 2 апреля на нижегородских дорогах произошло ДТП с раненым. В Гагинском районе 60-летний мужчина, управляя машиной «Шевроле Клан», не справился с управлением и въехал в автомобиль УАЗ, который был припаркован на обочине. В итоге у водителя иномарки ушиб грудной клетки. С места ДТП его увезли в центральную районную больницу, но после осмотра отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижний Новгород присоединился к акции «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом
Более девяти тысяч проб на коронавирус взято у жителей Нижегородской области
РЖД отменила несколько поездов из Нижнего Новгорода из-за коронавируса
Жительница поселка Фролищи насмерть зарезала своего пьяного брата
Областные власти ждут антикризисные предложения от нижегородских бизнесменов
65-летний водитель легковушки погиб при столкновении с фурой
Дмитрий Кузин: «В обновленной Конституции защита исторический памяти становится важнейшей задачей»
Охотников в Нижегородской области призвали соблюдать режим самоизоляции
Нижегородские экспортеры могут обратиться за помощью в антикризисный штаб
Александр Цапин: «Поправка в Конституцию об обнулении президентских сроков дает возможность действующему президенту сохранить свое влияние в мире»
ГУ МВД увеличило численность пеших полицейских патрулей в два раза