65-летний водитель легковушки погиб при столкновении с фурой

3 Апр 2020 2020-04-03T13:55:02+03:00

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Настоящая трагедия произошла в городе Лысково накануне утром. В автокатастрофе погиб 65-летний водитель легкового автомобиля, который врезался в фуру на Казанской улице.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Нижегородской области, 45-летний водитель грузовика DAF решил проехать перекресток на красный сигнал светофора. Но проскочить без последствий ему не удалось - он врезался в автомобиль «Лада Ларгус». Это произошло примерно в 08.40 2 апреля.

В результате столкновения серьезное ранение получил 65-летний водитель отечественной легковушки. Его госпитализировали в районную больницу города Лысково, где пострадавший скончался в течение суток.

Добавим, что также 2 апреля на нижегородских дорогах произошло ДТП с раненым. В Гагинском районе 60-летний мужчина, управляя машиной «Шевроле Клан», не справился с управлением и въехал в автомобиль УАЗ, который был припаркован на обочине. В итоге у водителя иномарки ушиб грудной клетки. С места ДТП его увезли в центральную районную больницу, но после осмотра отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU