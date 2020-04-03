2020-04-03T12:46:31+03:00
Общество

Александр Цапин: «Поправка в Конституцию об обнулении президентских сроков дает возможность действующему президенту сохранить свое влияние в мире»

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области по вопросам регионального законодательства прокомментировал поправки в Конституцию
Валерия ГРОМОВА
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Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области по вопросам регионального законодательства Александр Цапин прокомментировал поправки в Конституцию:

«Со всеми поправками в Конституцию я согласен, но особо хотел бы отметить четыре приоритетных направления.

Первое — запрет на гражданство и вида на жительство для председателя правительства, министров и губернаторов, депутатов и сенаторов. К сожалению, в 1993 году, когда принималась действующая Конституция, это было невозможно. Сейчас это абсолютно правомерное решение.

Второе - социальные гарантии. В наше время, когда экономика во многом зависит от внешних факторов, как никогда, важна социальная стабильность. Поэтому гарантии индексации выплат, в том числе пенсий, не реже раза в год совершенно необходимы. Я рад, что ушли от расплывчатой формулировки «регулярно». Понимаете, раз в десять лет — это тоже регулярно. Внесенный вариант — не реже одного раза в год — конкретный и понятный, дающий социальные гарантии.

Третье - госсовет, повышение его полномочий. Это важно для более эффективного взаимодействия федеральных органов власти и субъектов России, дает возможность более активного участия губернаторов в принятии важнейших решений. И, кстати, в этом случае будет больше объективности. Когда действовал первый состав Совета Федерации, каждый субъект представляли губернаторы и председатели законодательных органов. С точки зрения донесения реальной ситуации регионов, участия руководителей регионов в принятии решений было очень эффективно. Новый вариант госсовета, на мой взгляд, повышает возможность участия губернаторов в принятии решений в масштабах страны.

И, наконец, поправка, предложенная В. Терешковой, - об обнулении президентских сроков. На мой взгляд, она совершенно ожидаема и позволяет поддерживать стабильность как внутри страны, так и в мире. Выборы будут в 2024 году, народ сам будет выбирать президента. Но в нынешнее сложнейшее время очень важно, чтобы Владимир Путин не воспринимался международной общественностью как потенциально уходящий политический лидер. Это дает возможность президенту сохранить свое влияние в мире».

ИСТОЧНИК KP.RU

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