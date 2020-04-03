2020-04-03T10:39:12+03:00
Общество

Нижегородские предприниматели получат отсрочку арендной платы на полгода

Им также предоставлена отсрочка внесения платежей
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородские представители малого и среднего предпринимательства получат отсрочку оплаты аренды помещений на полгода. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Владимира Панова, дополнительные меры поддержки необходимы в связи с режимом всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.

- Я подписал документ, который предоставляет малому и среднему бизнесу возможность отсрочить внесение платежей по аренде участков, находящихся в собственности города, на период с 1 марта по 31 августа 2020 года, - заявил градоначальник.

Также на это время бизнесменам предоставят отсрочку внесения платежей – но это касается лишь тех, кто заключал договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальных земельных участках и зданиях.

- Внесение платежей за эти полгода будет осуществляться до 25 декабря 2020 года без начисления неустойки, - пояснил Панов.

При этом не стоит забывать, что отсрочка не отменяет платежи, а лишь отодвигает их на полгода. Плата все равно будет начислена. Обращаться за отсрочкой никуда не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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