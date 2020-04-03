Сергей Патлань: «Поправки в Конституцию должны защитить нашу историческую память от фальсификаций»
Сергей Патлань, член центрального правления Союза десантников России, председатель Нижегородской организации десантников, директор Нижегородского Парка Победы, поделился своим мнением о поправках в Конституцию РФ:
- С момента принятия действующей Конституции прошло почти 27 лет. Это большой временной период. Многие аспекты жизни меняются - требуются изменения и в Основной закон.
Полностью поддерживаю предложенные поправки в разных сферах нашей жизни. Лично мне ближе всего патриотическое направление. Поправку о необходимости сохранять историческую память, защищать нашу историю считаю просто "прорывной". С фальсификациями, нелепейшими и возмутительными, приходилось сталкиваться не раз, поэтому предложенные поправки очень своевременные и очень важные.
Это нужно для подрастающего поколения. Для него и для будущих поколений мы должны сохранить нашу историю, воспитать наших потомков настоящими патриотами своей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU