Сергей Патлань: «Поправки в Конституцию должны защитить нашу историческую память от фальсификаций»

3 Апр 2020 2020-04-03T10:00:17+03:00

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Сергей Патлань, член центрального правления Союза десантников России, председатель Нижегородской организации десантников, директор Нижегородского Парка Победы, поделился своим мнением о поправках в Конституцию РФ:

- С момента принятия действующей Конституции прошло почти 27 лет. Это большой временной период. Многие аспекты жизни меняются - требуются изменения и в Основной закон.

Полностью поддерживаю предложенные поправки в разных сферах нашей жизни. Лично мне ближе всего патриотическое направление. Поправку о необходимости сохранять историческую память, защищать нашу историю считаю просто "прорывной". С фальсификациями, нелепейшими и возмутительными, приходилось сталкиваться не раз, поэтому предложенные поправки очень своевременные и очень важные.

Это нужно для подрастающего поколения. Для него и для будущих поколений мы должны сохранить нашу историю, воспитать наших потомков настоящими патриотами своей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU