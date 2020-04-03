2020-04-03T08:51:32+03:00
Общество

Нижегородская компания заплатит штраф за нарушение режима самоизоляции ради годового собрания

Начальник юридического отдела должен будет выплатить пять тысяч рублей
Валерия ГРОМОВА
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Начальник юридического отдела одной из нижегородских компаний заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Как сообщается на официальном сайте Государственной инспекции труда по региону, причиной послужило годовое собрание сотрудников.

Так, нарушитель вызвал на работу совет директоров, тем самым нарушив их конституционные права.

- Ответственным должностным лицом холдинга не была обеспечена безопасность работников в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, не был осуществлен надлежащий контроль за безопасностью сотрудников, - говорится в сообщении.

Напомним,30 марта 2020 года губернатор Нижегородской области подписал указ о введении режима всеобщей изоляции на территории региона. Выходить из дома теперь можно только в крайних случаях: для выгула собак в радиусе 100 метров, чтобы получить экстренную медицинскую помощь, для похода в аптеку или продуктовый магазин.

Также разрешено ездить на работу на личном транспорте, но строго по маршруту, не контактируя с людьми. Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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