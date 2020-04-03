2020-04-03T08:19:13+03:00
Общество

Молочные кухни Нижнего Новгорода продолжают работать в прежнем режиме

По словам мэра, их продукция жизненно необходима малышам
Валерия ГРОМОВА
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Все молочные кухни, которые есть в Нижнем Новгороде, продолжают работать по расписанию в период всеобщей самоизоляции. По словам мэра Владимира Панова, эта продукция жизненно необходима малышам, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кисломолочная продукция для самых маленьких производится и реализуется через молочно-раздаточные пункты в прежнем режиме. Как уточнила директорМБУЗ «Молочная кухня» Елена Залюбина, с заводами-поставщиками изначально возникали проблемы, но их удалось быстро решить.

Несмотря на это, нижегородцы все равно стали реже приходить за молочной продукцией – они стараются взять всего сразу на два дня и используют бесконтактный метод оплаты.

На 43 молочно-раздаточных пунктах в целях предотвращения распространения коронавируса также усилены меры безопасности – есть защитные маски и перчатки для сотрудников и дезинфицирующие средства для уборки.

Напомним, что работа молочных раздатков осуществляется по графикам: 7:00-12:00; 8:00-13:00; а также работа в две смены идёт на раздатках по улицам Маршала Жукова, Адмирала Макарова и 6-ой микрорайон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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