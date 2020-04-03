Молочные кухни Нижнего Новгорода продолжают работать в прежнем режиме
Все молочные кухни, которые есть в Нижнем Новгороде, продолжают работать по расписанию в период всеобщей самоизоляции. По словам мэра Владимира Панова, эта продукция жизненно необходима малышам, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Кисломолочная продукция для самых маленьких производится и реализуется через молочно-раздаточные пункты в прежнем режиме. Как уточнила директорМБУЗ «Молочная кухня» Елена Залюбина, с заводами-поставщиками изначально возникали проблемы, но их удалось быстро решить.
Несмотря на это, нижегородцы все равно стали реже приходить за молочной продукцией – они стараются взять всего сразу на два дня и используют бесконтактный метод оплаты.
На 43 молочно-раздаточных пунктах в целях предотвращения распространения коронавируса также усилены меры безопасности – есть защитные маски и перчатки для сотрудников и дезинфицирующие средства для уборки.
Напомним, что работа молочных раздатков осуществляется по графикам: 7:00-12:00; 8:00-13:00; а также работа в две смены идёт на раздатках по улицам Маршала Жукова, Адмирала Макарова и 6-ой микрорайон.
ИСТОЧНИК KP.RU