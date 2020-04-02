Глеб Никитин о продлении нерабочих дней: «Нужно проявить терпение и выдержку, без соблюдения требований сейчас не обойтись»

2 Апр 2020 2020-04-02T20:31:41+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина к россиянам и решение главы государства о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Самое важное сейчас – забота о здоровье людей. Целый месяц в таком режиме – это очень непросто, мы все это понимаем. Но нам нужно проявить выдержку, терпение и помнить о том, что без соблюдения требований не обойтись, - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что областное правительство ориентируется в своей деятельности прежде всего на позицию главы государства.

- Нижегородская область уже внедрила уникальные решения для граждан, которые позволяют обеспечить соблюдение режима самоизоляции. Кроме того, мы провели грандиозную работу по подготовке системы здравоохранения. У нас сформирована и программа поддержки экономики и сохранения занятости населения. А 2 апреля в регионе запустили цифровую платформу «Карта жителя Нижегородской области», с помощью которой можно получать разрешения на передвижение по улице в режиме самоизоляции, - рассказал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU