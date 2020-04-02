Более 500 звонков от нижегородцев поступило на горячую линию Госжилинспекции с начала недели

2 Апр 2020 2020-04-02T17:03:51+03:00

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С начала текущей недели на горячую линию Государственной жилищной инспекции Нижегородской области поступило более 500 звонков от местных жителей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в основном нижегородцы интересовались предоставлением ЖКУ во время режима самоизоляции.

Еще несколько вопросов были посвящены проведению дезинфекции подъездов с целью предотвращения распространения коронавируса.

По рекомендации Роспотребнадзора управляющие компании должны дезинфицировать общественные места в домах не реже двух раз в день. Также каждый час нужно протирать антисептиками кнопки лифтов, дверные ручки, домофоны – в общем, все, чего часто касаются жители.

- В период карантина особая ответственность лежит на компаниях, осуществляющих управление многоквартирными домами. Мы довели до них рекомендации Роспотребнадзора, и сейчас они должны организовать деятельность в данном направлении. От качества их работы зависят комфорт и безопасность граждан, - отметил руководитель ГЖИ Игорь Сербул.

Все контактные телефоны аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний есть на официальном сайте Госжилинспекции. Кроме того, работает круглосуточная горячая линия, задать вопросы можно по телефону: 430-79-19. Там жителям предоставят разъяснения о работе предприятий жилищно-коммунального комплекса.

КОНКРЕТНО

30 марта 2020 года губернатор Нижегородской области подписал указ о введении режима всеобщей изоляции на территории региона. Выходить из дома теперь можно только в крайних случаях: для выгула собак в радиусе 100 метров, чтобы получить экстренную медицинскую помощь, для похода в аптеку или продуктовый магазин.

Также разрешено ездить на работу на личном транспорте, но строго по маршруту, не контактируя с людьми. Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам

ИСТОЧНИК KP.RU