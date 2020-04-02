Минобороны опровергло информацию об отмене или переносе Парада Победы в 2020 году

2 Апр 2020 2020-04-02T16:00:10+03:00

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На волне сообщений о коронавирусе в информационном пространстве появляется множество мнений о возможном переносе или отмене Парада Победы на Красной площади в 2020 году. Дата в этом году важная – 75 лет. Но и самоизоляцию пока никто не отменял. Поэтому каких только предположений нет – то Парад Победы собираются перенести на 3 сентября, то провести его без зрителей, то и вовсе перенести на 7 ноября.

Ситуацию прояснил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает kp.ru. Он заявил, что «все идет по плану» и никаких решений об изменении даты или формата нет. 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка. А со всеми участниками парада проводятся постоянные профилактические меры – в частности, им по три раза в день измеряют температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU