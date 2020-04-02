Синяя подсветка включится на телебашне в Нижнем Новгороде 2 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T14:30:30+03:00

Также там будет идти бегущая строка

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2 апреля 2020 года на нижегородской телебашне, расположенной на улице Белинского, включат синюю подсветку. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на филиал РТРС, это связано со Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма.

По словам директора Нижегородского филиала РТРС Михаила Небольсина, однотонная подсветка соответствует официальному цвету неправительственной организации по защите прав людей с аутизмом Autism Speaks.

- Она зажжется на нижегородской телебашне в 19:00 (МСК), одновременно с другими знаковыми объектами города. Также на световом панно телебашни будет идти бегущая строка «2 апреля» - подчеркнул Небольсин.

Также сегодня в синем освещении предстанут здания кремля, ярмарки, бывшей фабрики «Маяк» и стадион «Нижний Новгород».

СПРАВКА

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма установлен Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается каждый год 2 апреля уже на протяжении 12 лет. В этот день в знак солидарности и поддержки синим подсвечиваются многие памятники архитектуры и достопримечательности в разных уголках мира: Великие пирамиды в Гизе, оперный театр в Сиднее, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскребы в Нью-Йорке, Пизанская башня и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU