Маршрут Т-37 изменился в Нижнем Новгороде с 1 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T13:29:47+03:00

Речь идет об участке от вокзала до площади Горького

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Перевозчик ООО «Восток» внес изменения в путь следования маршрутки Т-37 в Нижнем Новгороде. Речь идет об участке от Московского вокзала до площади Горького, сообщает пресс-служба городской администрации.

Теперь автобус будет ездить по следующему маршруту: Московский вокзал – площадь Ленина – Стрелка – Нижневолжская набережная – Речной вокзал – Рождественская (улица Нижневолжская набережная) – площадь Минина и Пожарского (улица Варварская) – Варварская – площадь Свободы – улица Горького. В обратном направлении – также.

Как объяснил перевозчик, изменения произошли из-за введения режима самоизоляции на территории Нижегородской области и временного ограничения движения по Похвалинскому съезду, где недавно сошел оползень.

Напомним, 30 марта 2020 года губернатор Нижегородской области подписал указ о введении режима всеобщей изоляции на территории региона. Выходить из дома теперь можно только в крайних случаях: для выгула собак в радиусе 100 метров, чтобы получить экстренную медицинскую помощь, для похода в аптеку или продуктовый магазин.

Также разрешено ездить на работу на личном транспорте, но строго по маршруту, не контактируя с людьми. Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU