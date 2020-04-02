2020-04-02T12:32:21+03:00
Общество

Реконструкция биологических очистных сооружений проводится в Выксе в рамках нацпроекта «Экология»

На работы направят более 300 миллионов рублей
Валерия ГРОМОВА
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В рабочем поселке Досчатое, расположенном в городском округе Выкса, проводятся работы по реконструкции биологических очистных сооружений. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на эти цены выделены более 300 миллионов рублей в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги».

Также строятся канализационные насосные станции и напорный коллектор в поселке Дружба. На их создание потратят более 15,5 миллиона рублей.

- Реализуя эти проекты, мы решаем сразу несколько задач. В первую очередь повышаем качество очистки сточных вод. Также реконструкция позволит подключить к канализационным сетям новых абонентов, в частности, весь городской округ Навашинский, а это более 15 тысяч человек, - рассказал глава МСУ городского округа Выкса Владимир Кочетков.

Всего в Выксе планируют построить и реконструировать девять объектов на сумму порядка 348 миллионов рублей. Средства на них пойдут из федерального, областного и местного бюджетов.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионе до 2024 года будут созданы минимум 13 объектов водоснабжения, а в рамках проекта «Оздоровление Волги» - строительство и модернизация 69 объектов водоотведения.

Ранее мы сообщали, что в Вознесенском районе завершился ремонт трех памятников героям Великой Отечественной войны. Работы проводились в преддверии 75-летия победы над фашистской Германией. Всего к 9 мая в Вознесенском районе будут благоустроены 15 памятников и два воинских захоронения, ремонт еще четырех планируется в рамках региональной программы поддержки местных инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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