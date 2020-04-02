Глава нижегородского минздрава проинспектировал больницу № 5 в связи с коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T12:22:56+03:00

Александр Смирнов признался, что проблем в медицинском учреждении предостаточно

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Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов побывал в больнице № 5 Нижнего Новгорода, чтобы на месте проверить выполнения комплекса мероприятий в рамках приказа «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целых реализации мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в регионе». В своем Инстаграме чиновник написал, что проблем в больнице много.

- Недостаточная обеспеченность палат кислородом, скученность. Но медицинский персонал в стационаре грамотный, к работе в сложных условиях готов, - заверил глава регионального минздрава.

Александр Смирнов также добавил, что его заместитель по лечебной работе Светлана Белозерова проинспектировала больницу № 5 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Однако какие выводы сделала она после визита в медучреждение, министр не сообщил.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области временно запретили плановое посещение поликлиник. С 30 марта в регионе оказывается только экстренная медицинская помощь.

Напомним также, что некоторые нижегородские больницы перепрофилируют под инфекционные стационары.

ИСТОЧНИК KP.RU