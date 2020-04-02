2020-04-02T11:36:06+03:00
Политика

Татьяна Скоробогатова: «Одна из приоритетных задач государства и новой Конституции - укрепление роли семьи»

Депутат думы Нижнего Новгорода прокомментировала поправки в Конституцию
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

- Для каждого из нас, независимо от возраста, семья занимает ключевое место в жизни. Я сама родилась в многодетной семье, у моих родителей пятеро детей. Были разные времена, рассчитывать на чью-то поддержку не приходилось, но именно вместе мы смогли справиться со всеми трудностями. И в моей голове твердо засела мысль, что семья для меня - все, именно так меня воспитали родители.

В 90-х годах рассуждать о государственной поддержке было сложно. Действующая Конституция была принята 27 лет назад, в очень нестабильное время. Сегодня мы четко понимаем, что назрела необходимость внести изменения в Основной закон – время идет, государство развивается, и приоритеты меняются.

Конечно, нельзя выделить какую-то одну поправку в Конституцию, все они взаимосвязаны и важны для того, чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Но во главе, я считаю, все-таки стоят вопросы, связанные с демографией и воспитанием подрастающего поколения. Одна из приоритетных задач – укрепление роли семьи. Именно в гармоничной и благополучной семье, построенной на традиционных духовно-нравственных ценностях, закладывается будущее наших детей, а значит, и всего общества.

К сожалению, сегодня молодые пары не стремятся к рождению детей сразу после свадьбы и все реже готовы к созданию многодетной семьи. Убеждена, что только через внесение соответствующих изменений в законодательство, расширение мер социальной поддержки, качественно выстроенную систему образования, возрождение семейных традиций, работу с молодежью возможно решить эту проблему. Также мы должны обеспечить счастливое настоящее и будущее для детей, создать равные условия для их развития. Ежегодно у нас появляются новые меры поддержки семей с детьми, поэтому внесение именно этих поправок в Конституцию носит особенно острый характер. Это определяет приоритеты государственной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минобороны опровергло информацию об отмене или переносе Парада Победы в 2020 году
Более 350 человек присоединились к первой онлайн-тренировке в рамках проекта «Ни дня без спорта»
Синяя подсветка включится на телебашне в Нижнем Новгороде 2 апреля
Более 6 000 километров разметки нанесут на дороги Нижегородской области в этом году
Маршрут Т-37 изменился в Нижнем Новгороде с 1 апреля
Реконструкция биологических очистных сооружений проводится в Выксе в рамках нацпроекта «Экология»
Глава нижегородского минздрава проинспектировал больницу № 5 в связи с коронавирусом
Татьяна Скоробогатова: «Одна из приоритетных задач государства и новой Конституции - укрепление роли семьи»
Сразу в 29 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Три памятника героям ВОВ отремонтировали в Вознесенском районе
Информационную систему «Центр управления регионом» представят Глебу Никитину 2 апреля
Матч между БК «Нижний Новгород» и французским «Дижоном», отмененный из-за коронавируса, состоится осенью