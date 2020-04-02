Сразу в 29 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T11:31:43+03:00

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Количество людей, заболевших коронавирусом в России, выросло за сутки на 771 и достигло 3548 человек по данным на утро четверга, 2 апреля 2020 года. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Больше всего зараженных выявлено в Москве – 595 человек, а также в Подмосковье – 43 человека и в Санкт-Петербурге – 22 человека. Всплеск заболеваемости зафиксирован и в Нижегородской области – за сутки официальный диагноз «коронавирус» поставлен 13 пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU