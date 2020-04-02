2020-04-02T10:09:43+03:00
Общество

Информационную систему «Центр управления регионом» представят Глебу Никитину 2 апреля

Она аккумулирует информацию из всевозможных источников
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области планируется запустить информационно-аналитическую систему «Центр управления регионом». Как сообщает пресс-служба облправительства, такие программы впервые появятся еще в пяти регионах России.

Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину систему представят уже сегодня, 2 апреля 2020 года.

Что же представляет собой этот «Центр управления регионом»? Это единая система, которая будет собирать всю информацию от жителей из разных источников: от звонков в экстренные службы до обращений в социальных сетях.

На базе этой системы также был интегрирован проект «Карта жителя Нижегородской области», который стал актуальным. На базе всех поступающих данных для губернатора формируется интерактивная видеостена, где постоянно отображается актуальная информация жизни региона по всем вопросам.

Напомним, о создании единой карты жителя Нижегородской области стало известно еще в январе. Она включает в себя большую часть всех существующих международных идентификаторов: паспорт, ИНН, полис медицинского страхования и транспортное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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