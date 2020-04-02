2020-04-02T09:55:27+03:00
Спорт

Матч между БК «Нижний Новгород» и французским «Дижоном», отмененный из-за коронавируса, состоится осенью

Соответствующее решение было принято руководством Лиги Чемпионов
Валерия ГРОМОВА
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Руководство баскетбольной Лиги Чемпионов приняло решение о проведении концовки турнира осенью 2020 года. БК «Нижний Новгород» сыграет с соперником, с которым должен был сразиться еще в марте. Но игры были перенесены из-за коронавируса.

Напомним, в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов нижегородские спортсмены сражались с французским «Дижоном». Они успели сыграть два матча – получилась ничья. Победитель в серии должен был определиться в третьей встрече, которая и была отменена из-за пандемии.

Планируется, что «Нижний Новгород» и «Дижон» сразятся за выход в четвертьфинал в сентябре, накануне «Финала Восьми», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

О месте проведения матча будет сообщено дополнительно. Как уточнило руководство Лиги Чемпионов, решение о переносе концовки сезона «поможет обеспечить безопасность здоровья спортсменов, представителей клуба и зрителей, соблюсти спортивный принцип, при котором команды получат достаточное время на подготовку к финальным играм».

Напомним, 5 марта нижегородские баскетболисты уступили «Дижону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 73:88. Вторая игра проходила два дня назад, 11 марта, на домашней арене в КРК «Нагорный» - БК «НН» смог одержать победу со счетом 88:79.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Матч между БК «Нижний Новгород» и французским «Дижоном», отмененный из-за коронавируса, состоится осенью
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