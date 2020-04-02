Капремонт лаборатории завершился в Дзержинском противотуберкулезном диспансере

2 Апр 2020 2020-04-02T09:16:52+03:00

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В бактериологической лаборатории Дзержинского противотуберкулезного диспансера завершились работы по капремонту. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на эти цели было потрачено боле трех миллионов рублей.

Работы проводился в рамках национального проекта «Здравоохранение». Лаборатория находится в старом здании, построенном еще в 1909 году, а ремонт там делали в последний раз 18 лет назад. По словам главного врача лаборатории Александра Яшина, «было жизненно необходимо основательное обновление помещений и замена инженерных коммуникаций».

Бактериологическая лаборатория Дзержинского противотуберкулезного диспансера обслуживает пациентов Дзержинского, Володарского, Балахнинского, Городецкого, Богородского, Павловского и Кулебакского районов. Там проводятся важнейшие бактериологические и клинико-диагностические исследования.

Подрядная организация облицевала пол и стены лаборатории керамической плиткой, смонтировала тамбур для «чистой» и «грязной» зон, а также провела монтаж подвесных потолков во всех помещениях и заменила дверные блоки.

Кроме того, отремонтированы все инженерные коммуникации, заменены системы водоснабжения и канализации, смонтирована современная система приточно-вытяжной вентиляции и электроснабжения.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина министерство здравоохранения разработала специальную программу капремонта медицинских учреждений в регионе – она будет реализовываться в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU