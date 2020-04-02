2020-04-02T08:41:43+03:00
Общество

11 детских садов построены в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Демография»

В конце марта последним четырем из них были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию
Валерия ГРОМОВА
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В 11 детских садах Нижегородской области завершились строительные работы, проводимые в рамках национального проекта «Демография». 31 марта министерство строительства выдало разрешения на ввод в эксплуатацию последним четырем из них, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проделанную работу уже оценили замгубернатора Сергей Морозов и замглавы Нижнего Новгорода по строительству Юрий Шалабаев.

- По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан региональный штаб по строительству. В первую очередь мы взяли на контроль объекты, которые должны были сдать еще в прошлом году, - подчеркнул Морозов.

Подрядчики устранили все недочеты, которые были выявлены еще в прошлом году. Сейчас в построенных садиках заканчивают уборку и расставляют мебель. Перед тем, как туда придут первые воспитанники, нужно завершить благоустройство и набрать персонал. В новые детсады смогут пойти более 1 100 малышей.

Ранее мы сообщали,что пристрой к детскому саду №12 «Катюша» получил заключение инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области. Эксперты подтвердили соответствие строения проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности счетчиками потребления коммунальных услуг. Новый пристрой позволит организовать в детсаду прием еще 60 малышей от года до трех лет. Это позволит существенно снизить число родителей-очередников, которые ожидают мест в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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