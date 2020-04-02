2020-04-02T08:05:06+03:00
Происшествия

Четверых мужчин обвиняют в убийстве нижегородца из-за долга в 80 миллионов рублей

Свою вину признал лишь один из них
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении четверых мужчин, которые обвиняются в убийстве 42-летнего нижегородца. Оказывается, погибший должен был им 80 миллионов рублей.

Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, трагедии произошла еще в ноябре – в правоохранительные органы обратилась мать 42-летнего мужчины, заявив, что ее сын пропал. Следователи возбудили уголовное дело и занялись расследованием, во время которого было установлено, что исчезнувший нижегородец стал жертвой четверых своих знакомых.

По версии следствия, 29 ноября в жилом доме на улице Блохиной в Нижнем Новгороде мужчины в ходе ссоры с потерпевшим задушили его, а затем вывезли тело в сумке и закопали в лесу под Дзержинском.

Всех их удалось задержать только через три месяца – им предъявили обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Однако вину признал только один, сообщив, что погибший им был должен 80 миллионов рублей.

Тело погибшего найдено, назначена судебно-медицинская экспертиза. Троих обвиняемых уже заключили под стражу, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения четвертому мужчине. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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