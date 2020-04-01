2020-04-01T16:44:23+03:00
Политика

Маргарита Банникова: «Голосуя за поправки в Конституцию, мы голосуем за социальные гарантии и поддержку незащищенных слоев населения»

Региональный координатор федерального Партийного проекта «Крепкая семья» прокомментировала важность поправок в Конституцию
Валерия ГРОМОВА
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- Проект «Крепкая семья», который я курирую в Нижегородской области, направлен на информирование населения о демографической политике государства и последних указах Президента России Владимира Путина. Наша задача — отыскивать проблемные моменты, межведомственные проблемы, различного рода несостыковки, осуществлять мониторинг законодательства. Прежде всего, в части адресной помощи населению. Например, все, что касается льготных категорий граждан: все ли законы выполняются, поступают ли деньги, есть ли льготы. К сожалению, многие семьи ими не пользуются из-за того, что либо не знают о них, либо им неудобно их оформлять. Сейчас в Нижегородской области почти в каждом районе открыты семейные приёмные. В них координируется работа специалистов из различных ведомств, проводятся разъяснения. Информацию до жителей доносят разными способами. Например, в Кстовском районе существует выездная семейная приемная. Специалисты выезжают в дальние села района, где проводят информационную работу с населением.

В этом отношении предлагаемые поправки в Конституцию очень созвучны нашей работе. В частности, в обновленной Конституции гарантируется адресная социальная поддержка граждан. Это очень правильно! Помощь нужно оказывать тем, кто в ней действительно нуждается.

Голосуя за поправки, мы таким образом голосуем за социальные гарантии и поддержку незащищенных слоев населения. Россия должна закрепить статус социально ориентированного государства, в котором принципы социальной справедливости прописаны в Основном законе страны и откликаются благодарностью в сердцах миллионов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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