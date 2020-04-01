Фермеры Нижегородской области получат 55,5 миллиона рублей в рамках нацпроекта

1 Апр 2020 2020-04-01T16:09:28+03:00

Поддержка будет выделена им в 2020 году

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В 2020 году на поддержку фермерства Нижегородской области будет направлено 55,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина, средства выделят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Глеб Никитин напомнил, что в прошлом году поддержку получили 29 фермеров – большинство из них уже успешно реализовали свои проекты и создали порядка 60 новых рабочих мест.

В министерстве сельского хозяйства отметили, что фермеры погут получить или до пяти миллионов рублей на развитие молочного и мясного скотоводства, или до трех миллионов рублей на развитие овцеводства, козоводства, растениеводства, пчеловодства и иных видов сельхоздеятельности. Гранты получат победители конкурсного отбора – о нем ведомство сообщит дополнительно.

Напомним, в Нижегородской области действует система для сельхозпроизводитлей – на сайте fondapk-nn.ru можно подать заявку на заем и лизинг в режиме онлайн. Ресурс также предоставляет информацию о мерах поддержки, оказываемых правительством, и об услугах, предоставляемых региональным «Фондом поддержки агропромышленного комплекса».

- Сейчас, в условиях распространения коронавируса, это тем более актуально. Информационная система для аграриев позволит упростить получение господдержки. Подача заявок и консультации онлайн избавят руководителей хозяйств от необходимости отрываться от работы и тратить лишнее время на оформление документов и выяснение деталей. Кроме того, автоматизация части работы сотрудников «Фонда поддержки АПК» ускорит обработку обращений, что очень важно, ведь бизнесу дорога каждая минута, - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU