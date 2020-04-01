2020-04-01T13:13:47+03:00
Общество

Бесхозную дорогу на подъезде к Дзержинску передадут в областную собственность по поручению Глеба Никитина

550-метровый участок соединяет федеральную трассу и Восточную промзону
Валерия ГРОМОВА
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Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев распорядился проработать вопрос о передаче участка на подъезде к Дзержинску в собственность ГУАД. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решение было принято на выездном совещании с главой «города химиков» Иваном Носковым.

Речь идет о дороге длиной 550 метров, соединяющей трассу М-7 и Восточную промзону. После того, как ее передадут в собственность области, власти смогут включить участок в план по содержанию дорог и отремонтировать его.

- По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе ведется плановая работа по выявлению бесхозных дорог, постановке их на учет и приведению в нормативное состояние. На этот участок неоднократно жаловались автомобилисты, - отметил Саватеев.

Этот участок дороги популярен среди водителей – по ней они съезжают с трассы и едут в Дзержинск через Игумново, что сокращает путь. Однако состояние асфальта там остается в плачевном состоянии, поэтому приходится объезжать ямы по обочине.

- Уверен, что и администрация Дзержинска, и ГУАД приложат все усилия для того, чтобы дорога была поставлена на баланс как можно скорее. Это позволит выделить финансирование на ремонт, - добавил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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