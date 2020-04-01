Денис Мантуров о назначении Егора Полякова: «Правительство Нижегородской области получило достойное усиление»

1 Апр 2020 2020-04-01T12:55:28+03:00

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Министр промышленности и торговли Российской федерации Денис Мантуров, комментируя назначение Егора Полякова заместителем губернатора Нижегородской области и куратором финансово-экономического блока, отметил, что регион получил достойное усиление.

- Знаю Егора Полякова как грамотного управленца, профессионала и порядочного человека. Успехов на благо региона! – цитирует Мантурова пресс-служба облправительства.

Напомним, 31 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Егора Полякова на пост своего заместителя по финансово-экономическому блоку. Игорь Носов, ранее занимающий эту должность, был переведен на работу в Москву.

- Егор Николаевич Поляков почти 20 лет работал в сфере макроэкономики и финансов. Уверен, что его управленческий опыт, полученный в Росимуществе, Автодоре и Росагролизинге, будет полезен для развития экономики Нижегородской области. Ему предстоит немедленно включиться в решение текущих задач, главная из которых – направить максимум усилий и средств на поддержку граждан и реального сектора экономики, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU