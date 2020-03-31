Более 400 сообщений по теме коронавируса в соцсетях отработано властями Нижегородской области в марте 2020 года

31 Март 2020 2020-03-31T19:48:32+03:00

Всего же отработано 2394 сообщения на различные темы

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В течение марта 2020 года органами исполнительной власти Нижегородской области было отработано 2394 сообщения в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные регионального ситуационного центра проекта Инцидент-менеджмент. В среднем время ожидания ответа от органов власти составило 4 часа 42 минуты.

Очень популярна у жителей Нижегородской области в марте была тема короновируса – по ней было отработано более 400 сообщений. Кроме того, основными темами в течение месяца были дороги (в том числе ямочный и капитальный ремонт дорог), благоустройство (включая вопросы вывоза ТКО), здравоохранение и проблемы ЖКХ.

Большая часть обращений поступила из Нижнего Новгорода. Лидерами по количеству обращений стали также Дзержинск, Арзамас, Кстовский и Балахнинский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU