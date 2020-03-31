Как работать при режиме всеобщей изоляции: у предпринимателей начались сложности с получением кредитов и торговлей

31 Март 2020 2020-03-31T17:28:47+03:00

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При всеобщем переходе на самоизоляцию одним из самых актуальных вопросов сегодня стал вопрос денег. В частности, как работать при режиме всеобщей изоляции? И откуда брать деньги на зарплаты, если предприятие встало?

Для фермеров вопрос еще более актуален. Товары питомников и производителей сельхозтехники не входят в список предметов первой необходимости, а значит, работу сельхозпредприятий нужно остановить. Накануне посевной?!

Бумерангом прилетело и дачникам, которые массово отправились в сады-огороды с намерением вырастить лишний мешок картошки и собрать лишнюю корзину яблок. «Лишний» в данном случае – всего лишь оборот речи, лишними ни картошка, ни яблоки не будут. Где брать инвентарь, средства для защиты растений? Непонятно.

Kp.ru ищет ответы на злободневные вопросы.

Омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сферах фитосанитарного, ветеринарного надзора и надзора в области семеноводства Владислав Корочкин пояснил, что из указов о режиме самоизоляции не следует, что нельзя работать каким- то производствам. Тем более в сельскохозяйственной сфере, где вот-вот все должно обрабатываться и сеяться. Запрет коснулся только конечного звена – торговых точек по продаже сельхозинвентаря. Но при этом ничто не мешает продавцам открыть интернет-магазины с доставкой. Понятно, что на это необходимы дополнительные логистические затраты.

Гораздо сложнее с работниками, которых нельзя перевести на удаленку – хлеб удаленно не посеешь, и корову удаленно подоить тоже не получится. Оптимальный вариант – все-таки оформить работникам старше 65, которые входят в группу риска, дистанционный больничный, оплата которого по большей части пойдет через ФСС.

Но некоторые вопросы до сих пор остаются без ответа. Например, сыровар Олег Сирота рассказал «КП», что возникли проблемы с получением кредитов. Кредит одобрен, но подписать документы и получить деньги невозможно – не работают банки. Временно перебиться не получится даже с помощью региональных фондов микрофинансирования – они тоже закрыты. Срок оплаты налогов для малого бизнеса перенесен, а налоговая разъяснила, что не будет принимать мер до 1 мая. При этом предприятия могут рассчитывать на госсубсидии только при отсутствии долгов перед налоговой. И эти проблемы нужно требуют немедленных решений.

А еще фермеры с удовольствием бы воспользовались каким-то ресурсом, на котором будут собраны все документы, связанные с коронавирусом – федеральные, региональные, муниципальные. Сейчас огромное количество времени уходит только на то, чтобы их просто найти и изучить.

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ИСТОЧНИК KP.RU