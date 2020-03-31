Эффективны ли прививки пневмококка, гриппа и вакцины БЦЖ против коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T15:52:38+03:00

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Насколько эффективны прививки от других инфекций в борьбе с коронавирусом? Эксперты дали однозначные ответы, рассказывает kp.ru. Всемирная организация здравоохранения заявила - «противогриппозные» прививки от короновируса не эффективны против COVID-19. Но есть и обратная сторона медали. Все усилия медиков, все ресурсы здравоохранения сейчас брошены на борьбу с коронавирусом, и очень хорошо, что вы позаботились защититься от «обычного» гриппа.

Всем, кто хоть немного интересуется темой, известно – самое опасное и при этом самое распространенное осложнение при коронавирусе - пневмония. Современная медицина научилась делать прививки именно от пневмонии – прививки создают иммунитет против пневмококков, которые являются возбудителями пневмонии. А при коронавирусе в легкие как раз и подселяются различные бактерии, вызывая тяжелые последствия. Поможет ли прививка от пневмококков против коронавирусной пневмонии?

Иммунолог, кмн Николай Крючков пояснил kp.ru, что против пневмококков прививки действительно помогают, но, увы, в борьбе с «короной» вряд ли могут считаться эффективным оружием. Во-первых, далеко не факт, что в легкие попадут именно пневмококки, а во-вторых, осложнения вызваны все-таки не пневмококками, а вирусным поражением клеток и мощнейшей воспалительной реакцией организма.

Таким образом, уже сделанная прививка – это благо, но сейчас идти в поликлинику прививаться точно не стоит – вред от этого может оказаться существеннее пользы, так как в поликлиниках и транспорте могут оказаться разносчики опасной инфекции.

И наконец, прививка БЦЖ, иными словами – прививка от туберкулеза. Исследования показывают, что уровень вакцинации против туберкулеза в конкретной стране каким-то образом влияет на распространенность и смертность от коронавируса в этой же стране. Вакцинолог и врач-педиатр Евгений Тимаков сообщил «КП», что убедительных доказательств связи между прививками от туберкулеза и распространением коронавируса пока не найдено.

Вывод в итоге можно сделать такой – сделанные прививки, безусловно, благо для организма, так как помогают ему не «подцепить» нежелательных инфекций. Но в борьбе с коронавирусом известные науке прививки не эффективны.

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ИСТОЧНИК KP.RU