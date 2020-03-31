Передвижение по Нижнему Новгороду на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

31 Март 2020 2020-03-31T11:11:28+03:00

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30 марта губернатор Нижегородской области подписал указ о введение полной самоизоляции на территории региона. Теперь жителям можно выходить из дома только для выгула собак в радиусе 100 метров, для похода в аптеку или продуктовый магазин, а также чтобы получить экстренную медицинскую помощь.

- Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам. В общественных местах требуется соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека, - пояснил Глеб Никитин.

Однако про использование личных автомобилей в документе нет ни слова. Всеобщего запрета по этому поводу нет, но не стоит забывать, что причины, по которым вы решили сесть за руль, равно как и выйти из дома, четко прописаны в указе. Просто кататься по улицам запрещено.

Под новым постом Глеба Никитина в Инстаграм нижегородцы поинтересовались, в каких же случаях можно воспользоваться машинами.

- Если действительно нужно, то рекомендуем двигаться исключительно из точки А в точку Б без лишних контактов, - ответили в правительстве. То есть доехать до работы и обратно, или до поликлиники и домой разрешается.

Губернатор подчеркнул, что границы Нижегородской области не закрываются для въезда или выезда, но рекомендовал без острой необходимости не покидать дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU