2020-03-31T11:11:28+03:00
Общество

Передвижение по Нижнему Новгороду на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 марта губернатор Нижегородской области подписал указ о введение полной самоизоляции на территории региона. Теперь жителям можно выходить из дома только для выгула собак в радиусе 100 метров, для похода в аптеку или продуктовый магазин, а также чтобы получить экстренную медицинскую помощь.

- Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам. В общественных местах требуется соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека, - пояснил Глеб Никитин.

Однако про использование личных автомобилей в документе нет ни слова. Всеобщего запрета по этому поводу нет, но не стоит забывать, что причины, по которым вы решили сесть за руль, равно как и выйти из дома, четко прописаны в указе. Просто кататься по улицам запрещено.

Под новым постом Глеба Никитина в Инстаграм нижегородцы поинтересовались, в каких же случаях можно воспользоваться машинами.

- Если действительно нужно, то рекомендуем двигаться исключительно из точки А в точку Б без лишних контактов, - ответили в правительстве. То есть доехать до работы и обратно, или до поликлиники и домой разрешается.

Губернатор подчеркнул, что границы Нижегородской области не закрываются для въезда или выезда, но рекомендовал без острой необходимости не покидать дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Всеобщий режим самоизоляции в Нижнем Новгороде 2020: До какого числа продлится и как будет действовать

Всеобщий режим самоизоляции независимо от возраста введен в Нижнем Новгороде с 30 марта. Рассказываем, до какого числа продлится и как будет действовать [подробности]

Прилетел из-за границы - сидишь дома: Нижегородцам пригрозили штрафами и тюрьмой за нарушение карантина

Все вернувшиеся из других стран должны самоизолироваться на две недели [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евгений Костин: «Поправки в Конституцию сделают власть более открытой, научат её слышать и решать запросы граждан»
Запрет на поездки на личном автомобиле в Нижнем Новгороде: будет ли введен и для кого
Российские ученые создали новый тест для диагностики COVID-19
Почти миллион нижегородцев записались на прием к врачу через интернет
Самоизоляция в Нижнем Новгороде 2020: как получить помощь волонтеров, как стать волонтером
Передвижение по Нижнему Новгороду на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Нижегородская санитарная авиация за 3 месяца 2020 года выполнила 75 полетов
В Нижнем Новгороде ожидаются мороз и снегопад
«Береженого Бог бережет»: Путин попросил россиян серьезнее относиться к борьбе с коронавирусом
Украинка заразила коронавирусом четыре села и теперь опасается за свою жизнь
В Нижнем Новгороде закрыли игорный дом
Мишустин порекомендовал всем регионам последовать примеру Москвы и ввести самоизоляцию
В Нижнем Новгороде пройдет акция «Зажги синим»
ГУАД готовит проект защиты от подтопления Чернореченской объездной дороги
Как будут работать детские сады Нижегородской области с 30 марта 2020 года
Владимир Поддымников: «Поправки в Конституцию по защите интересов семьи и детства носят стратегический характер, отражая приоритеты развития страны»
В Нижегородской области увеличилось производство продуктов на 7,6%
Нижегородский музей-заповедник вошел в десятку лучших исторических музеев России
Проверка слуха: россияне могли переболеть коронавирусом до того, как началась эпидемия
Пристрой к детскому саду №12 «Катюша» получил заключение госэкспертизы
Более 50 онлайн-обращений поступило в нижегородское минимущества после ограничений личного приема
42 протокола составили нижегородские полицейские на нарушителей режима самоизоляции
Борис Шахов: «Сегодня наиболее актуальная поправка к Конституции - формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью»
В Нижегородской области отремонтируют 32 километра федеральной автодороги Р-158
В Нижний Новгород вернулась зима
Татьяна Гриневич: «В обновленной Конституции культура – одна из ключевых ценностей нашего государства»
Служба судебных приставов уходит на дистанционную работу