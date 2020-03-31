2020-03-31T10:39:17+03:00
Общество

Нижегородская санитарная авиация за 3 месяца 2020 года выполнила 75 полетов

В конце марта жителя Уреня экстренно эвакуировали вертолетом санавиации в областной центр
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородская санитарная авиация выполнила за 3 месяца 75 вылетов, сообщил глава региона Глеб Никитин. Санавиация продолжает наращивать темпы работы, подчеркнул губернатор.

С начала года санавиация доставила в больницы 73 пациента, среди которых – пятеро детей. Ежедневно бригада санавиации выполняет по 2-3 вылета, шесть раз медики вылетали ночью.

По словам и.о. главного врача Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаила Созонова, один из ночных вылетов был выполнен буквально на днях - в Урень для эвакуации пожилого пациента с острым инфарктом миокарда. Полет от Нижнего Новгорода до Уреня занял 1 час 15 минут.

«В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф созданы три круглосуточные бригады анестезиологии-реанимации, которые могут вылететь к пациенту не только днем, но и ночью», - добавил Михаил Созонов.

За штурвалом вертолетов – пилоты АО «РВС», которые имеют разрешение на выполнение ночных полетов. Площадки для посадки вертолетов созданы в Арзамасе, Большом Болдине, Шахунье, Урене и Починках. Кроме полетов внутри области, бригады доставляют несовершеннолетних больных в медцентры Москвы и Санкт-Петербурга, а также из медцентра северной столицы в нижегородский медцентр.

Развитие санавиации в регионе продолжается в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ранее сообщалось о создании единого диспетчерского центра скорой помощи в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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