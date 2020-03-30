Борис Шахов: «Сегодня наиболее актуальная поправка к Конституции - формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью»

30 Март 2020 2020-03-30T10:52:18+03:00

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Член Общественной палаты Нижегородской области, советник при ректорате Приволжского исследовательского медицинского университета, заведующий кафедрой лучевой диагностики, интервенционной и сердечно-сосудистой хирургии факультета дополнительного профессионального образования ПИМУ Борис Евгеньевич Шахов:

- Говоря об изменениях в Конституции, хочу отметить, что как гражданин РФ поддерживаю тезис о сохранении территориальной целостности нашего государства. Очень важно, что мы - продолжатели богатейшей истории России и СССР и храним память предков.

Более чётко ставятся вопросы охраны природы, социальные вопросы, защиты семьи, её традиций. Подчеркивается, что семья - это союз мужчины и женщины, что, на мой взгляд, положительно отличает наш документ от многих европейских.

Появились конкретные пункты об ответственности государства за обеспечение охраны здоровья граждан России. Сегодня наиболее актуальной, на мой взгляд, является «формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью». Именно это может стать решающим в борьбе с коронавирусом в настоящий момент и улучшением качества здоровья в будущем.

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ИСТОЧНИК KP.RU