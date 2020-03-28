Наталья Назарова: «По данным ВЦИОМ, для 95 % россиян важнейшая поправка в Конституции - доступность медицинской помощи»

28 Март 2020 2020-03-28T14:16:56+03:00

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Здоровье является одним из главных условий счастья человека, поэтому единые правовые основы организации системы здравоохранения должны быть закреплены в Конституции РФ. Об этом заявила депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова, комментируя внесение поправок в главный документ страны.

- Недавно ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что именно поправку в Конституцию о доступности и качестве медицины считают наиболее важной 95 % россиян, - сообщила нижегородка.

По мнению Натальи Назаровой, систему здравоохранения необходимо отладить на всех уровнях. Она напомнила, что уже сделаны серьезные шаги в части формирования трехуровневой системы здравоохранения, реализуется проект «Бережливая поликлиника», строятся новые ФАПы. Однако важно, чтобы квалифицированная медпомощь была доступна жителям России везде, даже в самых отдаленных уголках.

- Начинать нужно с оказания услуг первичного здравоохранения. Развивать систему здравоохранения без устранения дефицита кадров невозможно, - уверена депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU