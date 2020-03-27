Резервный фонд правительства Нижегородской области увеличен на 150 миллионов рублей
Резервный фонд правительства Нижегородской области увеличен на 150 миллионов рублей по инициативе Глеба Никитина. Губернатор Нижегородской области снял с рассмотрения Законодательного собрания Нижегородской области поправку, которая предполагала выделение 150 миллионов рублей на подготовку площадки для проведения культурно-массовых мероприятий в Володарском районе.
«Введение ограничительных мер в связи с распространением коронавируса уже влияет на экономику региона. Нам необходимы средства на то, чтобы направлять их на первоочередные меры, в частности, на поддержку граждан и бизнеса. Сейчас мы тщательно анализируем все расходные статьи бюджета, чтобы высвободить максимум средств. Все социальные обязательства, безусловно, будут сохраняться в полном объеме. Нужно выполнять и мероприятия национальных проектов», - подчеркнул Глеб Никитин.
«Это не значит, что мы отказываемся от проектов развития. Нужно быть готовыми к моменту снятия ограничений, чтобы проводить, в том числе, крупные фестивали», - добавил губернатор.
При этом Глеб Никитин поручил Корпорации развития Нижегородской области курировать проект подготовки площадки в Володарском районе и постоянно взаимодействовать с организаторами крупных мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU