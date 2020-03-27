2020-03-27T15:31:22+03:00
Экономика

О банковских операциях и порядке гашения кредитов

В период с 30.03.2020 по 03.04.2020 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» работает в обычном режиме
Эльвира ОСИПОВА
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В период с 30.03.2020 по 03.04.2020 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» работает в обычном режиме. Все банковские операции будут выполняться в полном объеме, как в рублях, так и в иностранной валюте. Наши клиенты также могут воспользоваться для проведения операций дистанционными каналами - мобильным банком и Интернет-банком, банкоматами.

Очередные выплаты по кредитам физических и юридических лиц, срок погашения которых придется на период с 28.03.2020 по 05.04.2020, переносятся на 06.04.2020 года. Возможность осуществить частичное досрочное погашение сохраняется в стандартном режиме.

Рассмотрение новых кредитных заявок и заключение кредитных договоров будет в эти дни производиться в обычном режиме.

Банк готов прийти на помощь своим клиентам и рассмотреть в индивидуальном порядке заявления на реструктуризацию кредитных договоров по причине значительного изменения финансового положения, произошедшего в связи с эпидемией коронавируса, в случае наличия у клиента документального подтверждения. Для каждого такого случая мы предложим оптимальный выход из сложившейся ситуации.

Мы понимаем, насколько важно сейчас нашим клиентам сконцентрироваться на ведении своего бизнеса и предлагаем всем действующим заемщикам малого бизнеса отсрочку на один месяц, до 01.05.2020, в предоставлении финансовых документов, необходимых для проведения регулярного ежеквартального финмониторинга.

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