2020-03-27T15:27:42+03:00
Общество

Об особенностях обслуживания кредитной задолженности

Банк постоянно работает над улучшением дистанционных каналов обслуживания
Эльвира ОСИПОВА
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Банк постоянно работает над улучшением дистанционных каналов обслуживания. Мы надеемся, что их использование избавит наших клиентов от необходимости посещения офисов банка для осуществления текущих платежей по кредитам, позволив проводить их через дистанционные каналы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Интернет банк и Мобильный банк, а также банкоматы с функцией приема наличных средств.

В случае, если сложившаяся ситуация значительно ухудшила финансовое положение клиента, и этому имеется документальное подтверждение, Банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть различные способы реструктуризации кредитной задолженности, включая возможность временного снижения ежемесячных платежей или предоставления ипотечных каникул, осуществляемые в рамках установленной законодательством процедуры.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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