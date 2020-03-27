2020-03-27T14:17:36+03:00
Общество

Жителям Арзамасского района вернули больше 100 тысяч рублей после перерасчета за газ

Корректировки внесли после проверки Госжилинспекции
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Арзамасе и Арзамасском районе были найдены нарушения при начислении платы за газ. Проверку провела Государственная жилищная инспекция Нижегородской области в отношении крупнейшего поставщика газа. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По результатам проверки выяснилось, что ресурсоснабжающая организация доначислила плату за газ. Перерасчет был сделан по 13 адресам, рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции Игорь Сербул, общая плата уменьшилась для жителей на общую сумму более чем в 102,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородцам вернут более 500 миллионов рублей после перерасчета за отопление. Изменения жители увидят в мартовских квитанциях.

Также сегодня пресс-служба прокуратуры сообщила, что проводится проверка по факту повышения стоимости коммунальных услуг в нескольких домах на Казанском шоссе Нижнего Новгорода.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил областной ГЖИ усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, качеством предоставления коммунальных услуг, своевременностью реагирования на обращения граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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