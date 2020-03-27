Нижегородские памятники архитектуры переданы в собственность области

27 Март 2020 2020-03-27T13:38:16+03:00

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Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода поддержали передачу ряда объектов в собственность области. Об этом сообщает пресс-служба Думы. Напомним, парламентарии голосовали заочно, применяя опросный лист.

В собственность области планируется передать несколько объектов: ДК им. Ленина, «дом Котельникова», усадьбу Рукавишникова, памятник Минину и Пожарскому на площади Народного единства и автодорогу на Ивановском съезде. Кроме того, в областную собственность передаются несколько домов, признанных объектами культурного наследия: №45 по улице Студеной, №№3 и 4 по улице Славянской, №№18,38 и 40 по улице Короленко. В настоящее время эти дома – нежилые.

ОКН передаются в областную собственность для проведения реставрации и реконструкции.

Напомним, постоянная комиссия по имуществу и земельным отношениям городской Думы Нижнего Новгорода поддержала передачу на областной баланс сооружений на территории Нижегородского Кремля. В числе прочего, речь идет также о Чкаловской лестнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU